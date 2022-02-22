Каждый третий дилер в РФ работает как с легковыми автомобилями, так и с LCV

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали, что в России на начало 2022 года насчитывалось 3220 официальных дилеров* по продаже и обслуживанию легковых автомобилей (PC). Но в их число попадают и те, которые занимаются еще и легкой коммерческой техникой (LCV). При этом отдельно от них есть дилеры, которые работают только с LCV. Мы решили рассмотреть структуру дилеров более детально.

Оказалось, что помимо 3220 дилеров, работающих как с РС, так и с LCV, в нашей стране числится 421 дилер, занимающийся исключительно легкой коммерческой техникой. Таким образом, можно сказать, что в общей сложности у нас насчитывается 3641 дилер по легковым машинам и LCV. Из этого количества 58%, или 2102 дилера, работают только с РС; 30% (1118 шт.) - и с РС, и с LCV; 12% - только с LCV.

Эксперты отмечают, что среди тех, кто продает и обслуживает исключительно легковые автомобили, самая обширная дилерская сеть - у корейского бренда Kia (197). В тройку лидеров по размеру сетей здесь также входят китайская марка Chery (135) и чешская Skoda (130).

Во второй подгруппе (РС + LCV) безусловный лидер - отечественная марка LADA, у которой имеется 302 дилера. На втором месте - корейский бренд Hyundai (185), на третьем - французский Renault (148).

Среди тех, кто обслуживает и продает только легкие коммерческие автомобили, по числу дилеров на территории нашей страны лидирует отечественный GAZ (127). На втором месте, с заметным отставанием, находится японский Hino (41), на третьем - китайский Foton (38).

Любопытно, что тройка лидеров в первой подгруппе суммарно занимает в своем сегменте всего 21%, зато во второй и третьей подгруппе ТОП-3 марок имеет более весомую долю (57% и 49% соответственно).

* В расчет брались дилерские контракты (номера). Без учета отдельных сервисных центров.

Список автодилеров по городам РФ - смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Графика: Дмитрий Лавренёв