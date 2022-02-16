На какие автомобили россияне потратили более 3 трлн рублей?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что на покупку новых легковых автомобилей жители России в 2021 году потратили 3,05 трлн рублей. И это является рекордным показателем за всю историю нашего рынка.

71% от этой суммы было потрачено на машины массовых марок, соответственно остальные 29% – на продукцию премиум-брендов. При этом если сравнивать их продажи в абсолютном выражении, то соотношение составит 90% к 10%.

В минувшем году больше всего денег россияне отдали за автомобили европейских марок, потратив на их покупку 37% от общей суммы. Чуть более четверти (26%) ушло на «японцев», шестая часть (16%) – на «корейцев», а девятая (11%) – на машины отечественных брендов. Оставшиеся 10% поделили между собой «китайцы» и «американцы» (9% и 1% соответственно).

Крупнейшим сегментом российского рынка остается SUV, поэтому большую часть денежных средств было потрачено на кроссоверы и внедорожники. Но если «в штуках» SUV занимает 51%, то «в деньгах» – 67%. Причина – более высокая средневзвешенная цена автомобилей данного сегмента, чем в среднем по рынку.

Седьмая часть потраченных денег ушла на автомобили сегмента В. На остальные жители РФ потратили еще меньше. Так, у сегмента D доля составила 6% от всей финансовой емкости, у Е – 4%, у С – 3%. А на машины других сегментов (пикапы, минивэны, купе, кабриолеты и т.д.) суммарно было потрачено 6% от общей суммы.

О том, что еще происходило на российском рынке в 2021 году и что ожидает его в будущем, вы можете узнать в ходе форума автобизнеса «ForAuto – 2022». Прямая трансляция мероприятия доступна на канале Автостат ТВ.