Белорусский авторынок в 2021 году снизился на 11%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Белоруссии по итогам 2021 года составили 46 837 единиц, что на 11% меньше, чем в 2020-м. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в Белорусской автомобильной ассоциации (БАА).

Лидером местного рынка осталась LADA, которая в 2021 году реализовала 11 669 автомобилей, что на 13% больше, чем год назад. Таким образом, каждый четвертый автомобиль, проданный в Белоруссии, принадлежит российской марке. На втором месте находится Geely с результатом 7 442 единицы, что на 19% меньше, чем в 2020 году. Напомним, что на территории Беларуси располагается автозавод этого китайского производителя, на котором выпускаются модели, реализуемые как на белорусском рынке, так и на российском.

Замыкает тройку лидеров немецкий Volkswagen (4 654 шт.), продажи которого тоже упали (-16%). Самое большое падение в пятерке марок-лидеров продемонстрировал французский бренд Renault (-39%), который занимает четвертое место с объемом реализации в 4 173 автомобиля. Замыкает пятерку лидеров корейская Kia (3 895 шт.; +4%).

В модельном рейтинге белорусского авторынка тоже лидирует продукция LADA – автомобили семейства Vesta сохранили звание бестселлеров. Так, в минувшем году они разошлись тиражом в 4 803 экземпляра. На втором месте находится лифтбек Volkswagen Polo, проданный в количестве 3 327 единиц. На третьей позиции расположился Kia Rio (3 213 шт.), на четвертой – Geely Coolray (2 662 шт.).

Следующие три позиции занимают модели LADA – Niva Legend (2 011 шт.), Largus (1 793 шт.) и Granta (1 660 шт.). Кроме них, в ТОП-10 также вошли: Renault Duster (1 406 шт.), Geely Atlas (1 358 шт.) и Hyundai Creta (1 242 шт.).

Найти эти (и другие) автомобили можно и в России – в салонах проверенных дилеров.