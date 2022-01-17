От «Классики» до «Весты»: все лидеры авторынка РФ за последние 20 лет

Одним из ключевых событий российского авторынка в 2021 году стала смена его лидера. На этот раз данное звание завоевала LADA Vesta. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что «Веста» уже была лидером авторынка – в 2018 году. После чего на два года уступила его «Гранте».

Впрочем, LADA Granta могла и в третий раз подряд стать №1 в России, если бы не пресловутая проблема с дефицитом полупроводников. Из-за нее АВТОВАЗ был вынужден часто останавливать производство на своей тольяттинской площадке, где как раз и собирается «Гранта». На заводе «LADA Ижевск», выпускающем «Весту», подобных ситуаций практически не возникало. Более того, «Гранта» по итогам 11 месяцев прошлого года оставалась лидером рынка, но «Веста» обошла ее на самом финише.

Таким образом, гегемония моделей LADA на нашем рынке продолжается. Лишь дважды в истории они уступали первенство иномаркам, причем в обоих случаях корейским моделям – Hyundai Solaris (в 2016 году) и Kia Rio (в 2017-м). До этого же неизменно возглавляли рейтинг «лады», а именно: «Классика», «Самара – 2», «Приора», «Калина». С 2013-го по 2015 год бестселлером российского рынка была «Гранта».

Интересен еще и тот факт, что с 2007 года рыночная доля модели-лидера составляла менее 10%. В то время на нашем рынке стало появляться все больше машин, прежде всего, иномарок, и конкуренция на нем стала усиливаться. Итоги 2021 года не стали исключением – на долю LADA Vesta пришлось 7,5% от общих продаж новых легковых автомобилей. И если сравнивать этот показатель с тем, что был у «Весты» в 2018 году (6,5%), то он выше, но уступает аналогичным результатам «Гранты» в 2019 – 2020 годах (более 8%).

Во сколько обходится содержание популярных в России автомобилей? Это поможет быстро рассчитать «Калькулятор оценки стоимости владения», разработанный в агентстве «АВТОСТАТ».

Графика: Дмитрий Лавренёв