5-летние бестселлеры с начала года стали дороже на 12 – 14%

Среди четырех самых популярных автомобилей в возрасте 5 лет медленнее всего дорожает LADA Vesta. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки обзора «Мониторинг цен на вторичном рынке».

Так, с января по октябрь 2021 года 5-летний седан «Веста» стал дороже на 62 тыс. рублей, или на 12%. На столько же в процентном соотношении выросла цена 5-летней Kia Rio, но в деньгах удорожание составило 78 тыс. рублей.

Еще два седана в возрасте 5 лет – Hyundai Solaris и Volkswagen Polo – с начала года подорожали на 14%. Но при этом в рублях «кореец» прибавил 87 тысяч, а «немец» – 93 тысячи.

Таким образом, в середине осени средняя* цена трех перечисленных иномарок, чей возраст составляет 5 лет, находится заметно выше отметки в 700 тыс. рублей. А вот у отечественной модели той же возрастной категории она еще не достигла 600 тыс. рублей.

Более подробная информация об актуальной стоимости автомобилей с пробегом различных марок и моделей содержится здесь.

* Рассчитана на основе мониторинга предложений о продаже автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации).