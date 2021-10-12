Где российские автовладельцы обслуживают свои машины, пока они еще на гарантии?

Так, результаты исследования показывают, что, как и три года назад, более 80% автовладельцев для обслуживания своих гарантийных машин обращаются в официальные дилерские центры. Однако в 2018 году они все-таки немного больше симпатизировали «официалам», чем в 2021 году (87% против 83%).

В рамках исследования рынка автосервисных услуг специалисты аналитического агентства « АВТОСТАТ » совместно с порталом Авто Mail.ru решили посмотреть, как менялись предпочтения автовладельцев при обслуживании гарантийных автомобилей на протяжении последних нескольких лет. Опираясь на данные опросов , полученных в 2018 - 2021 гг.*, эксперты выделили и зафиксировали ряд тенденций, проявившихся в 2021 году.

Давайте посмотрим, кому из конкурентов «подарили» дилеры свои «кусочки». Очевидно, что в основном от этих потерь выиграли независимые/сетевые СТО и механики-частники (прибавили по два процентных пункта). При этом доля тех, кто самостоятельно обслуживает свои гарантийные автомобили, почти не изменилась.

Более глубокое исследование по теме содержится в новом маркетинговом отчете «Предпочтения автовладельцев в обслуживании автомобиля». Из него можно узнать не только, где автовладельцы предпочитают проводить ТО/ремонт своего автомобиля, но и причины, по которым они выбирают тот или иной вариант, а также их опасения, возникающие при посещении сервиса, и многое другое.

* Данные по 2020 году из сравнительной панели исключены, поскольку весной прошлого года из-за пандемии по коронавирусу многие пункты автосервиса были закрыты либо оказывали услуги в ограниченном объеме.

Фото: РОЛЬФ

Графика: Дмитрий Лавренёв