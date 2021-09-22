Какие автомобили самые распространенные в различных сегментах парка?

На середину 2021 года в автопарке России стояло на учете чуть более 45 млн легковых автомобилей. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, как они распределяются по сегментам и определить в каждом из них модель-лидер.
Как выяснилось, самая большая доля в парке легковых автомобилей принадлежит сегменту В - 42%, а лидером этого класса является отечественная модель, которая уже давно снята с производства - LADA 2107. Количество таких автомобилей на 1 июня 2021 года в парке составляет 1 млн 636 тыс. штук.
Вторым по величине сегментом (26%) оказывается SUV, в модельном рейтинге которого лидирует LADA 4x4. Таких 3-дверных внедорожников насчитывается 995 тыс. единиц.
В тройку лидеров вошел также сегмент С, доля которого - 14,5%. Здесь первенство принадлежит модели Ford Focus (758 тыс. шт.), которая уже покинула российский рынок новых автомобилей, но достаточно широко представлена на «вторичке».
Доля автомобилей сегмента D в российском парке - всего 6,6%. В общей структуре этот класс автомобилей находится на четвертом месте. В лидерах сегмента - Toyota Camry, таких седанов в нашей стране насчитывается 488 тыс. штук.
Не менее чем по 3% занимают в автопарке России сегменты E и MPV (лидеры внутри классов - GAZ 3110 и Ford Fusion). Суммарная доля оставшихся пяти сегментов (А, LAV, пикапы, F, купе/кабриолеты) не превышает 5%. Инфографика позволяет видеть, как распределяются их доли и какие модели преобладают в каждом из них.
Более детальный анализ парка можно получить в маркетинговых отчетах агентства «АВТОСТАТ».
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Фото: АВТОСТАТ