Владельцы каких марок выражают большую готовность воспользоваться подпиской на автомобиль?

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках проведенного исследования « АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2020. Новые автомобили: мнения автовладельцев (пятая волна) » решили посмотреть, зависит ли готовность автовладельцев пользоваться данной услугой - от марки, которой они владеют. В ходе одного из опросов участников спросили: «Рассмотрели бы вы услугу «Автомобиль по подписке» - при условии небольшого первоначального взноса и маленьких ежемесячных платежей, если в конце договорного срока автомобиль будет возвращаться дилеру, а вам предоставят другой (новый) автомобиль по той же программе?».

«Автомобиль по подписке» - появившись пару-тройку лет на российском рынке, эта услуга не стала массовой, но, однако, уже не вызывает удивления, а кто-то ею даже активно пользуется.

Оказалось, что лояльность к данной услуге у владельцев разных брендов действительно разная и наибольшую из всех проявили хозяева Mitsubishi: почти 3/4 респондентов, владеющих такими японскими машинами (71,4% от общего числа), подтвердили, что готовы рассмотреть данное предложение. Более 60% тех, кто симпатизирует «подписке», оказалось также среди владельцев Citroen, Volvo, Chery. Довольно близкие к этой тройке результаты - около 60% - продемонстрировали респонденты, владеющие Audi и Volkswagen (59,4% и 58,7% соответственно).

В ТОП-10 наиболее лояльных к «подписке» брендов попали также хозяева Suzuki, MINI, Infiniti, Geely - готовность воспользоваться услугой здесь проявил почти каждый второй: диапазон предрасположенных к такому виду аренды автомобиля составил от 50% (Geely) до 53,8% (Suzuki). Что касается других брендов, то их показатель оказался ниже 50%.

Опрос проводился среди владельцев автомобилей не старше 5 лет, которые были куплены новыми в 2020 году. Рассматривалось порядка 30 брендов, присутствующих на российском рынке.

В отчете «АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2020. Новые автомобили: мнения автовладельцев (пятая волна)» содержится немало и другой интересной и полезной автобизнесу информации.

Кстати, во сколько обходится содержание всех этих автомобилей (и не только), если ими владеть, а не брать в аренду – можно быстро подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: СберАвто