Lexus – лидер премиум-сегмента по удовлетворенности сервисом дилера

Японский Lexus стал лидером по удовлетворенности обслуживанием в дилерском центре среди премиальных брендов. Таковы результаты совместного опроса, проведенного агентством «АВТОСТАТ» и Авито Авто. Опрос проводился в апреле 2021 года среди более чем 20 тысяч владельцев автомобилей, которые в 2020 году обслуживали их на сервисе официального дилера.

Как свидетельствуют результаты опроса, в премиум-сегменте Lexus занял первое место по таким параметрам как «Клиентоориентированность персонала, готовность оказать помощь» и «Стоимость запасных частей».

В первом случае японскому бренду удалось набрать 82,4 балла из 100 возможных, что является наилучшим показателем в премиальном сегменте. Второе и третье места поделили между собой Volvo и Audi (по 81,7 балла). За пределами тройки лидеров оказались BMW, Land Rover и Mercedes-Benz, результаты которых составили от 72,3 до 75 баллов.

По стоимости запасных частей респонденты также отдали первое место Lexus, который набрал по этому параметру 56,8 балла. Второе место здесь, с минимальным отставанием, снова занял шведский Volvo (56,7 балла). А вот «большая немецкая тройка» и английский Land Rover получили менее 50 баллов.

Следите за новостями и узнаете, кто из массовых марок и по каким параметрам, стал лидером по оценке уровня удовлетворенности обслуживанием в дилерском центре.