Volkswagen Tiguan: каков портрет владельцев этой модели?

Соотношение мужчин и женщин среди владельцев кроссовера Volkswagen Tiguan примерно одинаковое - как в сегменте автомобилей, купленных новыми, так и среди хозяев подержанных машин (64% на 36%). Таким образом, автоледи составляют примерно третью часть от всех владельцев этой модели. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе исследования, по итогам которого был составлен портрет россиян, владеющих немецким кроссовером.

Еще один любопытный факт: выяснилось, что основная масса владельцев - люди активного возраста. Так, например, было установлено, что самая массовая возрастная группа среди хозяев новых «тигуанов» - это 37-летние. По автомобилям с пробегом такая категория еще моложе (34 года). При этом средний возраст владельцев новых крссоверов Volkswagen Tiguan составил 47 лет, а тех, кто владеет подержанными - на пять лет меньше (42 года).

Напомним, что ранее специалисты агентства «АВТОСТАТ» провели исследование, касающееся различий в процессе выбора и эксплуатации автомобилей. Подробности - в отчете.

Графика: Дмитрий Лавренёв