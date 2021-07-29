Динамика вторичного рынка по месяцам в 2019 - 2021 годах

В рамках подготовки к форуму «Used Cars Forum - 2021» (прошел 21 июля, видеозапись доступна по ссылке) эксперты агентства «АВТОСТАТ» подвергли подробному анализу состояние рынка легковых автомобилей с пробегом в России. Оценивая динамику на этом рынке, они посчитали, что полезно будет сравнить результаты 2021 года не только с прошлым годом, поскольку в апреле 2020-го случился глобальный форсмажор, связанный с пандемией коронавируса, который напрямую затронул авторынок.

Напомним, многие автосалоны тогда были закрыты, частные продавцы резко снизили активность, регистрации машин шли с большими ограничениями и рухнули до объема в 251,8 тыс. штук. В мае ситуация несколько улучшилась (до объема в 305 тыс. шт.), и сегодня динамика апрельских и майских продаж на этой низкой базе показывает высокий рост - в апреле объем рынка увеличился более чем в 2 раза.

Экспертам показалось гораздо интереснее сравнить объемы перепродаж 2021 года с 2019-м, причем по месяцам. Как видим, графики прекрасно коррелируются и именно такой подход позволяет сделать вывод о динамичном поступательном росте вторичного рынка легковых автомобилей. Как видно, апрельский рост в 2021 году (до объема в 551,2 тыс. шт.) был связан не только с ростом на низкой базе, а стал закономерным продолжением текущего тренда. Интересно, как долго он сохранится?

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