Какова доля иномарок и российских автомобилей на вторичном рынке?

Пока в Москве проходит форум автобизнеса «Used Cars Forum – 2021. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты» (онлайн-трансляция доступна на канале Автостат ТВ), мы решили привести статистику соотношения иномарок и российских автомобилей на вторичном рынке.

Так, по данным агентства «АВТОСТАТ», за 5 месяцев нынешнего года на иномарки пришлось 74% от общего объема купленных в РФ легковых автомобилей с пробегом. Соответственно, оставшиеся 26% – это машины российских марок. Иными словами, на 3 подержанных иномарки приходится 1 отечественный б/у автомобиль.

Точно такое же соотношение наблюдается в Уральском ФО. Немного выше оно в Центральном и Сибирском федеральных округах, где иномарок с пробегом покупают в 4 раза больше, чем российских машин. На Северо-Западе это соотношение уже соответствует 5:1, а максимальное оно на Дальнем Востоке – 24:1. И это выше, чем в Москве или Питере, где на долю подержанных иномарок приходится 92%. Так сложилось исторически, что жители ДФО покупают много подержанной техники из соседней Японии и, как правило, с правым рулем.

В трех округах страны соотношение иномарок и российских машин на «вторичке» ниже, чем в среднем по РФ. К примеру, в Южном ФО оно составляет 69% на 31%, в Поволжье – 64% на 36%. А вот на Северном Кавказе наблюдается обратная картина – местные жители покупают больше б/у автомобилей российских брендов (53%), нежели зарубежных (47%).

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