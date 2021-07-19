Какие модели SUV лучше всего продаются в России?

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что в 1 полугодии 2021 года в нашей стране было реализовано почти 400 тысяч новых кроссоверов и внедорожников. Это соответствует примерно половине (49,2%) российского рынка легковых автомобилей.

Лидерство в сегменте SUV уже пятый год подряд удерживает Hyundai Creta, продажи которой по итогам 6 месяцев составили 38,8 тыс. штук. Причем на долю этой модели приходится около 43% всего объема реализации машин корейской марки.

Второе место в представленном рейтинге занимает LADA Niva – суммарные продажи внедорожника в версиях Legend и Travel в 1 полугодии достигли 30,1 тыс. штук. И это всего лишь 15% от всех реализованных «лад». Замыкает тройку лидеров французский кроссовер Renault Duster (19,7 тыс. шт.).

Продажи практически всех моделей SUV, вошедших в ТОП-10, за прошедшие полгода преодолели отметку в 10 тысяч единиц. Исключение составил Nissan Qashqai – 9,7 тыс. штук. Также японский кроссовер единственным в рейтинге продемонстрировал отрицательную динамику (-6,1%).

А вот наибольший рост среди них показывает чешский Skoda Karoq, объем реализации которого в 1 полугодии вырос в 2,3 раза. При этом в среднем по сегменту SUV продажи увеличились на 37,5%.

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