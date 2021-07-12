Какими смартфонами пользуются автовладельцы?

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с проектом Авто Mail.Ru, в рамках исследования предпочтений автовладельцев, попутно отметили для себя, какие смартфоны используют хозяева автомобилей. Онлайн-опрос проводился в феврале 2021 года. В нем приняло участие более 7500 посетителей сайта auto.mail.ru.

Оказалось, что гендерные различия у россиян существуют не только в выборе автомобилей, но и в средствах связи. Так, например, опрос показал, что у «сильного пола» наибольшей популярностью пользуются смартфоны Samsung - их указал почти каждый четвертый из респондентов-автовладельцев (24,1%). А вот среди автоледи лидирует продукция Apple (смартфоны бренда указали 30,5% участниц исследования).

Что касается других брендов, симпатии к ним выразились следующим образом. У мужчин на втором по популярности месте стоит Apple (23,9%), на третьем - Xiaomi (21,7%), далее следуют Huawei (13,4%) и прочие бренды (12,8%). У женщин на втором месте - Samsung (27,8%), далее идут Xiaomi (13%), Huawei (10,8%) и прочие (12,1%). В ходе опроса выяснилось, что 4,1% автовладельцев-мужчин и 5,8% автовладельцев-женщин вообще не пользуются смартфонами.

Симпатии и антипатии мужчин и женщин отличаются не только в выборе смартфонов, но и в целом ряде других вопросов. Подробная информация о предпочтениях российских автовладельцев, причинах, влияющих на выбор автомобиля или его замену, содержится в новом отчете аналитического агентства «АВТОСТАТ» – «Предпочтения в выборе и эксплуатации автомобиля: гендерные различия».