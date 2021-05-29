Динамика продаж автомобилей по сегментам в апреле 2021 года

В апреле 2021 года продажи новых легковых автомобилей в России составили 150,6 тыс. единиц, что вчетверо больше по сравнению с результатом годичной давности (+300%). Такой рекордный рост эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» объясняют эффектом низкой базы апреля 2020 года – именно тогда многие автосалоны в стране были закрыты из-за пандемии коронавируса.

Неудивительно, что в этих условиях все сегменты рынка в апреле показали положительную динамику. Максимальный рост при этом отмечается в сегменте D (+406%), а минимальный – в сегменте С (+144%).

По-прежнему самым крупным сегментом российского рынка остается SUV, на долю которого приходится 48,6% от общего объема рынка. В количественном выражении это составляет 73,2 тыс. проданных новых автомобилей. Лидерство здесь удерживает Hyundai Creta (6,4 тыс. шт.), а, кроме нее, в первую тройку по итогам апреля попали еще LADA Niva (5,3 тыс. шт.) и Toyota RAV4 (3,7 тыс. шт.).

Следом по объему рынка идет сегмент В, где реализация автомобилей в апреле составила 56,3 тыс. штук. Таким образом, на долю этого сегмента пришлось 37,4% рынка. Самой популярной моделью здесь остается отечественная LADA Granta с результатом 14,1 тыс. единиц. Далее, с небольшим отставанием, располагается LADA Vesta (11,2 тыс. шт.), а замыкает тройку лидеров KIA Rio (7 тыс. шт.).

Доля каждого из оставшихся сегментов составляет менее 6%.

Найти эти (и другие) автомобили можно в салонах проверенных дилеров.

Графика: Дмитрий Лавренёв