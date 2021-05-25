Владельцы Volkswagen Polo: кто они? | АВТОСТАТ

Владельцы Volkswagen Polo: кто они?

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Владельцы Volkswagen Polo: кто они?
АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2020. Новые автомобили: мнения автовладельцев (пятая волна)
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Более трети (34,2%) владельцев Volkswagen Polo – женщины, а оставшиеся 65,8% – мужчины. При этом средний возраст владельцев данной модели составил 43 года. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе масштабного исследования, в котором приняли участие хозяева машин, купленных новыми в 2018 – 2020 годах.

Что еще удалось выяснить экспертам при составлении портрета этих автовладельцев? Большинство из них (76,9%) состоят в браке. Каждый пятый (21,7%) холост, а менее, чем по 1% приходится на вдовцов и разведенных.

Какие же факторы сыграли основную роль при выборе этой модели? Отвечая на этот вопрос, респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов. Таким образом, основной характеристикой Volkswagen Polo владельцы назвали его надежность (57%). Также более половины (54,5%) отметили оптимальное сочетание цены и качества, а 53,7% указали на доступную цену и экономичность.

Общий индекс удовлетворенности у «Поло» оказался равен 80,3 балла, а индекс NPS составил 23,9%. Напомним, что этот индекс рассчитывается с помощью специальной формулы, основанной на результатах ответов респондентов на вопрос: «Порекомендуете ли вы автомобиль, используемый в настоящее время, своим друзьям, коллегам, знакомым?».

Вы – владелец Volkswagen Polo (или другого автомобиля), и хотите поделиться своими отзывами? Это можно сделать при помощи специального опроса – прямо тут

Источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобилиопросыпредпочтенияавтовладельцыvolkswagenvolkswagen polo

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