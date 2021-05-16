Hyundai Creta: кто владеет самым популярным кроссовером в РФ?

«Крета», «Креточка», «Кретуша»… Именно так большинство (35%) владельцев Hyundai Creta называют свой автомобиль. Что еще известно о них? В этом разбирались эксперты агентства «АВТОСТАТ».

В ходе опроса, проведенного на сайте Hyundai-clubs.ru, выяснилось, что чуть более 10% владельцев зовут корейский кроссовер просто «Машиной». А вот 7,3% респондентов дали ей солидное прозвище «Карета», еще 3,3% – шутливое «Кретка-Креветка». И только 2,4% опрошенных почему-то называют «Вороном».

Интересно, что львиная доля (86%) тех, кто ездит на Hyundai Creta, являются сторонниками семейных ценностей – они замужем, женаты или просто состоят в гражданском браке. На долю холостяков/незамужних приходится около 12%. И только 2% относятся к числу разведенных или живущих отдельно.

Свыше четверти (27,4%) «кретоводов» считают, что обладают «автомобилем мечты», а почти 63% готовы снова купить автомобиль марки Hyundai.

Общий индекс удовлетворенности у корейского кроссовера оказался равен 72,8 балла, а вот индекс NPS составил -1,7%. Отметим, что в основу расчета индекса NPS заложена специальная формула, базирующаяся на результатах ответов респондентов на вопрос: «Порекомендуете ли вы автомобиль, используемый в настоящее время, своим друзьям, коллегам, знакомым?».

Также эксперты агентства «АВТОСТАТ» провели масштабное исследование, посвященное российским автовладельцам. При этом в выборке участвовали автомобили, которые были куплены новыми в 2018 – 2020 годах. По результатам данного исследования было установлено, что среди владельцев Hyundai Creta порядка 60% – мужчины, а немногим более 40% – женщины. При этом средний возраст всех владельцев составил 48 лет.

Ваш автомобиль Hyundai Creta (или другая модель), и вы хотите поделиться своими отзывами? Это можно сделать при помощи специального опроса – прямо тут.