Динамика продаж автомобилей по сегментам в 1 квартале 2021 года

В первом квартале 2021 года продажи новых легковых автомобилей в России составили 363,4 тыс. единиц, что на 3,2% меньше по сравнению с результатом годичной давности. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что положительная динамика зафиксирована только в 2 из 8 представленных на картинке сегментов – E (+32,9%) и Coupe/Cabriolet (+6,3%).

Автомобилей сегмента SUV в январе – марте было реализовано 183,3 тыс. штук, что составило 50,4% от общего объема рынка, таким образом, каждый второй реализованный в России за этот период автомобиль был кроссовером или внедорожником. Лидерство здесь удерживает Hyundai Creta (19,3 тыс. шт.). В первую тройку по итогам 1 квартала попали еще LADA Niva (13,2 тыс. шт.) и Toyota RAV4 (11,2 тыс. шт.). Отметим, что падение в данном сегменте составило менее 1%.

Реализация автомобилей второго по величине сегмента – В – в 1 квартале также незначительно снизилась (-0,1% до 135,9 тыс. шт.), а его доля при этом составила 37,4%. В ТОП-3 моделей здесь первое место занимает по-прежнему отечественная LADA Granta с результатом 30,2 тыс. единиц. На втором месте – KIA Rio, объем реализации которого достиг 24,6 тыс. штук. Третью позицию занимает LADA Vesta (23,9 тыс. шт.).

Доля каждого из оставшихся сегментов составляет менее 5%. При самое глубокое падение в 1 квартале продемонстрировали продажи машин сегмента С (-42,7%).

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