Сколько зарабатывают дилеры различных марок на продажах новых автомобилей?

Наибольшую выручку от продаж новых легковых автомобилей в России получают дилеры BMW. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что один дилерский центр баварской марки в 2020 году ежемесячно в среднем продавал новых машин на сумму, превышающую 290 млн рублей.

Аналогичный показатель у другого премиум-бренда из Германии – Mercedes-Benz – составил 235,5 млн рублей. Даже с учетом более высокой средней цены автомобилей компанию из Штутгарта потянули вниз меньший объем продаж и большее количество дилеров.

Третьим в общем зачете и лучшим среди массовых марок стала японская Toyota, выручка на один дилерский центр у которой в прошлом году оказалась равна 184,2 млн рублей. За ней располагается ее «собрат» Lexus (133,6 млн руб.), а замыкает ТОП-5 корейский бренд KIA (117,4 млн руб.).

Всего же в десятку марок-лидеров по выручке на один дилерский центр попали пять массовых и пять премиальных. Их результаты представлены на картинке.

Полный список автодилеров по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».