С какими животными автовладельцы ассоциируют свои автомобили?

Говорят, в каждой шутке есть доля правды. Мы вспомнили эту пословицу, и сегодня, 1 апреля - в День шуток и смеха - решили познакомить вас с результатами совместного онлайн-опроса, который в феврале 2021 года провели Авто Mail.ru и агентство «АВТОСТАТ». Нашим респондентам (более 5000 человек) было предложено ответить на вопрос: «С каким животным можно сравнить ваш автомобиль?».

Любопытно, что несмотря на наличие десятков лошадиных сил под капотом каждой машины, самой популярной версией у автовладельцев было сравнение не с лошадью, а с собакой. Этот ответ выбрали более 65% участников нашего опроса, поскольку свой автомобиль они в первую очередь воспринимают как надежного и преданного друга.

А вот на втором месте действительно оказался «Породистый скакун» - этот вариант выбрал практически каждый четвертый из опрошенных (24,5%). Однако при этом респонденты имели в виду отнюдь не ездовые качества, а то, что машина, как и породистый жеребец, нуждается в профессиональном и качественном уходе.

Остальных животных «разобрали» уже по остаточному принципу: слишком большой отрыв получился от лидеров. Приятно, что сравнили свой автомобиль с хитрым енотом, «от которого можно ждать все, что угодно» - лишь 3,9% участников. Чуть меньше - 3,1% - выбрали ответ «Кошка», ссылаясь на то, что не всегда могут руководить своим автомобилем: кошки, как известно, гуляют сами по себе...

На ответ «Дойная корова» - выпало 2,2% от общего количества участников. Только для этой категории машина - большая труженица, которая кормит всю семью. Вероятно, так отвечали профессиональные водители, таксисты, курьеры, доставщики пиццы и блюд из ресторанов.

Самой малочисленной - менее 1% - оказалась категория автовладельцев, готовых сравнить свой автомобиль с морской свинкой, от которой «толку мало, но затраты постоянные».

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Графика: Дмитрий Лавренёв