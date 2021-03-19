Владельцы каких автомобилей наиболее привержены бренду?

Приверженность автовладельца бренду своего автомобиля может иметь под собой целый спектр разных причин, начиная с финансовых (человек при покупке выбирает автомобиль, соответствующий его статусу или кошельку) и заканчивая эмоциональными - когда у человека с машиной определенной марки связаны особые ассоциации и личные воспоминания. Кроме того, есть люди, которые в принципе не любят что-то менять в своей жизни. А есть владельцы, кому просто нравится их автомобиль - им удобно, комфортно, а «от добра добра не ищут».

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили выяснить, к каким брендам из числа присутствующих на нашем авторынке россияне испытывают наибольшую приверженность, и с этой целью в ноябре 2020 года провели онлайн-опрос автовладельцев. Еще более интересные результаты аналитики получили, сравнив полученные показатели с данными аналогичного исследования пятилетней давности.

Итак, в 2020 году десятку лидеров по данному показателю возглавил отечественный бренд LADA. Опрос показал, что 44% респондентов (из числа участников нашего исследования, владеющих LADA), пересели на него с автомобиля этой же марки. Также более 40% владельцев автомобилей Ford купили автомобиль этой марки повторно. От 35% до 40% «симпатий» собрали Subaru, Toyota, Peugeot, от 30% до 35% - Renault, Mazda, BMW, Mercedes-Benz и Audi.

Сравнив данные опросов 2016 и 2020 годов, отметим, что две марки (LADA и Toyota) фактически подтвердили свои высокие показатели по приверженности, а оставшиеся восемь - значительно их улучшили.

Результаты этого и других исследований по рынку новых автомобилей в России, предпочтениям автовладельцев, причинам выбора той или иной марки/модели - смотрите в отчете «АВТОСТАТ-ОМНИБУС. Новые автомобили: мнения автовладельцев».

Графика: Дмитрий Лавренёв