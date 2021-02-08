Какова доля физических и юридических лиц на авторынке РФ?

В 2020 году на долю юридических лиц (корпоративные продажи) пришлось 15% от общего объема рынка новых легковых машин. Соответственно оставшиеся 85% рынка занимают продажи автомобилей физическим лицам. Такие данные привел директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков, выступая на пресс-конференции «Ключевые цифры авторынка – 2020» (запись доступна по ссылке).

Эксперт отметил, что это соотношение меняется в зависимости от региона страны. Например, в Москве (вместе с Подмосковьем) этот показатель немного смещен в сторону юрлиц и заметно выше, чем в целом по стране – 78:22. Также чуть выше доля корпоративных продаж в Санкт-Петербурге (вместе с Ленобластью) – 82:18.

Любопытно, что аналогичные показатели имеют Дальний Восток (78:22) и Сибирь (82:18). Однако необходимо учитывать особенности этих регионов – подавляющее большинство физлиц здесь предпочитают приобретать автомобили с пробегом, а организации и компании чаще покупают новые машины.

В долевом соотношении меньше всего приобретают новые автомобили юрлица в Северо-Западном ФО. Здесь оно составляет 91:9 в пользу физлиц. В остальных федеральных округах этот показатель тоже ниже среднероссийского – на долю юрлиц приходится от 11% до 13%.

Какие еще показатели характеризуют авторынок в 2020 году? Что с ним будет происходить в 2021-м? Об этом будут говорить участники форума автобизнеса «ForAuto – 2021», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 17 февраля в режиме онлайн (подробности и регистрация – здесь).