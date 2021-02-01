Динамика продаж автомобилей по типам кузова в 2020 году

За весь 2020 год в России было реализовано, по данным АЕБ, 1 млн 486,5 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 8,9% меньше, чем в 2019 году. В рамках подготовки к форуму «ForAuto-2021. Итоги и прогнозы авторынка», который пройдет 17 февраля, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили рассмотреть, как эти продажи распределились в разбивке по типу кузова.

Так, более половины реализованных автомобилей (52,3%) были в кузове «универсал» (776,9 тыс. шт.), к которому также относятся почти все кроссоверы и внедорожники. Кроме того, по типу кузова это оказался единственный сегмент, который в сравнении с 2019 годом, упал меньше, чем рынок легковых машин в целом.

Около 30% заняли автомобили в кузове «седан» (439 тыс. шт.). Еще 17,4% (или 258,7 тыс. шт.) пришлось на хэтчбеки и лифтбеки вместе взятые. Пикапы и купе/кабриолеты/родстеры отличаются самой маленькой долей на российском рынке - они в 2020 году даже суммарно заняли менее 1% (0,6% и 0,2% соответственно). Отметим также, что оба эти сегмента на фоне общего снижения рынка упали больше других (-16,4% и -23,8%).

Еще больше интересных цифр и фактов, характеризующих текущее состояние рынка, будет озвучено на форуме «ForAuto-2021. Итоги и прогнозы авторынка». Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно здесь.