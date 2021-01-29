Какие иностранные бренды массового сегмента имеют лучший индекс NPS?

В рамках подготовки маркетингового отчета «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2020. Новые автомобили: мнения автовладельцев (пятая волна)» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели онлайн-опрос и выяснили, у каких иномарок из массового сегмента индекс NPS* выше. Опрос проводился в ноябре 2020 года, участие в нем приняли более 3000 респондентов. Подчеркнем, что в данной группе индекс NPS представлен только по иностранным массовым брендам (без учета китайских и российских).

Напомним, что показатель NPS – это не столько оценка качественных характеристик товара и уровня удовлетворенности маркой, сколько оценка самой марки на перспективу и ее коммуникационной составляющей. Чем выше NPS марки, тем больше позитивной информации о ней транслируют потребители и тем больше положительной информации о ней получает рынок.

В 2020 году средний показатель индекса NPS в сегменте массовых иномарок составил 26,3%, что на 3,9 п.п. выше, чем годом ранее. Это свидетельствует о росте лояльности автовладельцев к брендам своих автомобилей и готовности их рекомендовать своему близкому кругу общения.

Лидером по индексу потребительской лояльности в 2020 году среди иностранных массовых брендов стала марка Honda, показатель которой составил 57,6%. На второй строчке – чешская Skoda (52,6%), у которой индекс NPS также превысил 50%. В тройку лидеров вошла еще одна японская марка – Mazda (47,8%), которая по этому параметру смогла обойти Toyota (44%).

Еще у трех брендов индекс NPS оказался выше, чем в среднем по сегменту – Volkswagen (39,4%), Subaru (31,5%) и KIA (30,8%). У остальных марок он составил менее 25%.

* При ответе на вопрос «Какова вероятность того, что вы порекомендуете марку вашего нынешнего автомобиля своим друзьям, коллегам, знакомым?» респондент указывал балльную оценку. В зависимости от нее он попадал в одну из категорий потребителей – «Критики», «Нейтралы» или «Промоутеры». Показатель NPS рассчитывался как разница между процентным соотношением «Промоутеров» и «Критиков» («Нейтралы» при расчете не учитывались).