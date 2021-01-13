Почему россияне стали меньше пользоваться личным автомобилем?

В 2020 году почти каждый четвертый автовладелец признался, что стал реже использовать личный автомобиль. Это выяснили специалисты агентства «АВТОСТАТ» и Авто Mail.ru в ходе совместного онлайн-опроса, участие в котором приняли более 13 000 респондентов. Опрос проводился в октябре – ноябре 2020 года в рамках подготовки маркетингового отчета «Альтернатива личному автомобилю: выбор российских автовладельцев». Участники опроса могли выбрать несколько вариантов ответа из предложенных.

Самой популярной причиной снижения водительской активности ожидаемо оказался режим самоизоляции – на него сослалась почти половина (45,5%) опрошенных. Каждый четвертый (26,7%) заявил, что в личном автомобиле не было необходимости, поскольку все находится рядом, в шаговой доступности. А те, кому все же пришлось удаляться от дома на некоторое расстояние (23,2%), предпочли воспользоваться общественным транспортом.

Каждый пятый автовладелец (21,6%) отметил, что в 2020 году выросли расходы на содержание автомобиля, и отказ от его использования был вызван желанием сэкономить. Для 17,7% респондентов оказались важны вопросы здоровья – отказавшись от машины, они стали больше ходить пешком. Самой редко указываемой причиной стала забота об окружающей среде – об уменьшении количества выхлопных газов думают только 1,9% участников опроса.