Какие сервисы такси чаще всего используют автовладельцы?

В рамках подготовки нового маркетингового отчета «Альтернатива личному автомобилю: выбор российских автовладельцев» специалисты агентства «АВТОСТАТ» в октябре - ноябре 2020 года провели онлайн-опрос более 3 тысяч автовладельцев - из числа тех, которые в качестве альтернативы личному автомобилю указали такси.

Дальнейший анализ результатов опроса показал: большинство из тех, кто выбрал в качестве альтернативы такси, чаще других предпочитают заказывать Яндекс Go (57%)*. На втором по популярности месте оказалось такси «Максим», его предпочитают другим участникам этого рынка - более 11%. Каждый десятый (10%) среди своих предпочтений назвал компанию «Везёт», 6,6% - «Ситимобил», а чуть меньше (6,4%) - отдали голоса за Uber. Более 1% респондентов указали, что предпочитают пользоваться услугами Rutaxi (1,2%). Сопоставимые этому результаты показали «Сатурн» (1,1%) и Gett (0,9%). На все остальные компании, оказывающие таксомоторные услуги, суммарно пришлось чуть более 5% от общего числа.

О том, как современные автовладельцы воспринимают сегодня каршеринг и «автомобиль по подписке», как эксплуатируют собственную машину, а также о том, как эксперты оценивают дальнейшее развитие в России услуг, альтернативных владению личным транспортом - обо всем этом более подробно можно узнать из отчета.

* Можно было выбрать только один вариант - которым пользуются чаще всего.