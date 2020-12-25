Сколько автомобилей с пробегом продается через официальных дилеров?

Продажи автомобилей с пробегом через официальных дилеров продолжают расти. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», в 2020 году их объем превысит 750 тыс. единиц. Это будет на 7% больше по сравнению с результатом 2019 года (700 тыс. шт.).

Также стоит отметить и увеличение доли продаж автомобилей с пробегом официальными дилерами – за год она выросла с 13% до 13,8%. Это во многом объясняется тем, что реализация б/у автомобилей через дилеров растет быстрее всего вторичного рынка (+1%). Сегодня уже каждый седьмой подержанный легковой автомобиль в нашей стране продается через «официалов».

Уверенный рост (+33%) продаж машин с пробегом через дилеров в 1 квартале был прерван таким же падением (-33%) во 2 квартале – из-за пандемии коронавируса и последовавших ограничений в работе авторитейлеров. Но в последующие периоды дилерам удалось отыграть потери и даже поставить новые рекорды ежеквартальных объемов.

Найти автомобили с пробегом можно в салонах проверенных дилеров.