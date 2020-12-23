На какой отметке рынок автомобилей с пробегом завершит 2020 год?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» полагают, что по итогам нынешнего года рынок легковых автомобилей с пробегом покажет небольшой рост. Так, он должен вырасти примерно на 1% до отметки в 5,45 млн штук.

Вторичный рынок гораздо более стабильный и предсказуемый, считают эксперты. Здесь главную роль играет предложение. Сколько машин вышло на рынок – столько и будет продано. Инфографика, где данные представлены поквартально, позволяет видеть, каким нестабильным был для рынка 2020-й год.

Имея рост в 1 квартале (+6%), но просев во 2-м (-29%) из-за ограничений, связанных с коронавирусом, рынок подержанных легковых машин во второй половине года вполне предсказуемо начал «отыгрывать» свое. Третий квартал (+15%) оказался самым успешным, поскольку свою роль сыграли отложенный за время пандемии спрос, рост цен и образовавшийся дефицит новых машин у дилеров. Эти же факторы влияют на рынок и в 4 квартале, что способствует его приросту на 9%.

Быстро узнать стоимость автомобиля с пробегом на российском рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».