Управлять автомобилем с 17 лет: разрешить нельзя запретить

МВД РФ намерено позволить россиянам управлять автомобилем с 17 лет – соответствующий законопроект уже направлен в правительство. Учитывая это, специалисты агентства «АВТОСТАТ» и «За рулем» решили провести совместный онлайн-опрос и узнать, что россияне думают об этом. Опрос проводился в декабре 2020 года, в нем приняло участие более 1 400 респондентов.

Согласно результатам опроса, ровно половина из них категорически против такого нововведения, поскольку уверены, что на дорогах появится много лихачей, что усугубит и без того непростую дорожную ситуацию. Каждый четвертый (25,4%) считает, что молодым людям вполне можно доверить управление автомобилем, при условии, что рядом будет находится более опытный водитель. Еще 16,4% выразили согласие, опираясь на опыт зарубежных стран, а 8,2% респондентов не определились в своем отношении к этому вопросу.

Комментирует генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников:

- Отношусь к этой идее с пониманием при условии должного уровня подготовки и ответственности юных водителей, но все же возникает ряд вопросов.

Первое – кто будет отвечать за действия несовершеннолетнего гражданина за рулем? То есть, кто будет виноват, если он нарушил ПДД или стал виновником аварии?

Второе. Перед тем как принимать такое решение, необходимо модернизировать систему подготовки в автошколах. Там и сейчас дефицит кадров, а в случае с 16 – 17-летними курсантами на учебные заведения ляжет дополнительная нагрузка. Ведь нужно будет подготовить инструкторов, которые смогут работать с данной категорией претендентов, учитывать психологию юных водителей.

И остается еще один вопрос, уже в отношении наставника-сопровождающего. Что он будет делать, какова его роль? Если просто сидеть рядом на пассажирском сиденье, не имея никаких рычагов воздействия, как на учебных автомобилях (двойная система управления), то какой в этом смысл? И будет ли он лично нести ответственность за молодого водителя в случае аварии? А тогда справедливо ли это, если, по сути, никакой возможности предотвратить ее у него нет? То есть, в связи с этой нормой сразу возникает много вопросов, на которые следует ответить, прежде чем ее вводить.

А в целом, если представить, что 17-летний, который только что окончил школу, знает Правила, хорошо водит автомобиль и понимает меру ответственности за рулем, выехал на дорогу, – это вполне нормально.