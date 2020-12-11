Автолизинг в России: сколько приходится на каждый сегмент? | АВТОСТАТ

Автолизинг в России: сколько приходится на каждый сегмент?

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Автолизинг в России: сколько приходится на каждый сегмент?
База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ за 2020 год
Все ежемесячные обзоры

Третий месяц подряд количество лизинговых сделок по автотранспорту в нашей стране превышает 20 тысяч. Такой факт установили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в процессе подготовки ежемесячного обзора «База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ». 

Как отмечают эксперты, в октябре в лизинг было куплено 21,7 тысячи единиц автотранспорта. При этом октябрьский показатель оказался ниже рекордного сентябрьского (23,7 тыс. шт.). А вот антирекорд по-прежнему приходится на апрель (9,1 тыс. шт.), когда был введен локдаун. В мае объем автолизинга тоже составил менее 10 тысяч.

Если рассматривать структуру лизинга по месяцам, то наибольшая доля сделок совершается в отношении легковых автомобилей. В этом году она находится в интервале от 47% (май) до 66% (март). В октябре ее показатель равен 60%.

Что касается остальных сегментов, то в октябре на долю грузовиков пришлось 26%, LCV принадлежит 12,5%, а оставшиеся 1,5% занимают автобусы. А вот максимальные результаты у них были отмечены в следующие месяцы: грузовые – апрель (33%), LCV – июнь (18%), автобусы – январь (8,5%).

Полная информация по всем лизинговым сделкам в различных субъектах России, в том числе в Крыму и Севастополе, содержится здесь.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили автобусы легкие коммерческие автомобили грузовые автомобили лизинг

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