Какие автомобили лидируют в различных сегментах российского рынка?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили более детально, с разбивкой по сегментам, посмотреть на результаты российского авторынка по итогам 10 месяцев 2020 года.

Отметим, что за указанный период при отрицательной динамике буквально во всех сегментах, в нашей стране больше всего продавалось кроссоверов и внедорожников (SUV): на них пришлось 48,3% рынка. На втором по популярности месте находился сегмент B c долей 37,3%. Таким образом, в январе - октябре продажи автомобилей сегментов SUV и B суммарно заняли более 85% от общего объема.

Любопытно, как внутри каждого из сегментов чувствовали себя их модели-лидеры. Отметим, что некоторые из них занимают долю более 90% среди «одноклассников». Так, например, реализация KIA Picanto за указанные 10 месяцев (2 тыс. шт.) обеспечила корейской модели 96% в сегменте A. Продажи отечественной модели LADA Largus (29,2 тыс. шт.) - лидера в сегменте MPV/LAV - заняли более 93% среди «товарищей» по классу. Очевидно, что такая высокая доля связана с небольшим модельным рядом, представленным на рынке, и слабой конкуренцией.

В сегменте SUV, где конкуренция достаточно высока, его лидер - Hyundai Creta (объем реализации - 58,8 тыс. шт.) - занимает долю в 10,3%, а в сегменте B на лидера - LADA Granta - приходится 22%.

Лидеры сегментов D, C, E, F - Toyota Camry (22,4 тыс. шт.), Skoda Octavia (20,2 тыс. шт.), Mercedes-Benz E-Klasse (1,1 тыс. шт.), Mercedes S-Klasse (0,8 тыс. шт.) - имеют долю более трети.

Первенствующий по продажам среди пикапов - УАЗ Пикап, проданный в количестве 2,2 тыс. штук, занимает в своем сегменте долю в 31%. На лидера купе/кабриолетов - Mercedes E-Klasse - приходится почти 28% в своем сегменте.

Эти (и другие) автомобили можно найти в салонах проверенных дилеров.