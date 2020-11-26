Почему владельцы Lexus доверяют сервису дилера?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили выяснить, какая доля автовладельцев остается с официальным дилером после окончания гарантии на автомобиль. С этой целью в июле 2019 года был проведен онлайн-опрос российских автовладельцев, в котором приняли участие более 800 владельцев премиальных автомобилей.

В ходе опроса было выявлено, что только 25% владельцев таких постгарантийных машин продолжают обслуживать их у официального дилера. Отметим, что по владельцам автомобилей Lexus данный показатель значительно выше – 32%.

Что же побуждает автолюбителей продолжать проводить ремонт и ТО именно на официальном сервисе? В качестве основной причины более половины (56%) респондентов указало «использование качественных запчастей и расходных материалов». При сравнении брендов между собой, как выяснилось, по данному показателю лидирует Lexus (56%). Второе место занял BMW – 54% таких автовладельцев отметили, что продолжают обслуживать свой постгарантийный автомобиль именно по этой причине. Третье место – у Mercedes-Benz (52%). Замыкает рейтинг бренд Land Rover (35%).

Если подробно остановиться на владельцах автомобилей Lexus и рассмотреть другие причины выбора официального дилера для обслуживания постгарантийных автомобилей (которые отметили более 30% опрошенных), то были также указаны: ведение сервисной истории автомобиля (55%), наличие запасных частей и расходных материалов (44%), качественное обслуживание и гарантия на выполненные работы (по 38%).

Стоит также отметить, что в ходе опроса 80% владельцев Lexus остаются с дилером, потому что доверяют именно официальному сервису.