Как россияне оплачивают штрафы за дорожные нарушения?

Что только ни делают порой автомобилисты, чтобы не платить штрафы за нарушения на дороге! Последний яркий случай – когда 30-летняя автомобилистка из Мордовии набрала 350 штрафов и, чтобы избежать ответственности, трижды меняла имя, фамилию, отчество и дважды – прописку. Не помогло!

Однако основная масса россиян – люди законопослушные, и понимают, что штрафы лучше оплатить, причем сделать это как можно быстрее (и получить положенную законом по некоторым нарушениям 50%-ную скидку). Поэтому в ходе совместного онлайн-опроса агентства «АВТОСТАТ» и «За рулем» нас больше интересовало, где людям удобнее осуществлять такие платежи.

Итак, большинство участников нашего исследования (87%) подтвердили, что дорожные штрафы оплачивают. При этом основная масса делает это с помощью Интернета или мобильных приложений. Так, 29%, чтобы оплатить свои дорожные «ошибки», замеченные инспекторами или камерами слежения, заходят на сайт госуслуг. Почти каждый пятый (20,7%) – переводят деньги, пользуясь мобильным приложением своего банка. Примерно столько же (20,2%) – используют мобильное приложение «Госуслуги».

А вот оплачивать штрафные квитанции в банкоматах и банковских кассах стало менее популярным. Так поступают всего 7,3%. Еще меньше тех, кто делает это через сайты банков (5%) и ГИБДД (3,9%). Автовладельцы практически не пользуются для оплаты штрафов терминалами быстрой оплаты: на этот канал пришлось менее 1% опрошенных.

Комментирует руководитель пресс-службы аналитического агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов:

- В итогах опроса меня больше заинтересовали те 13%, которые не платят штрафы. Это те, кто не нарушает ПДД, потому и не платит? Или же те, кто нарушает, но не оплачивает штрафы? Скорее всего, это их общая доля, но я очень надеюсь, что первых тут явно больше.

Что касается меня лично, то совсем недавно оплачивал штраф за нарушение ПДД. Сделал это через мобильное приложение моего банка. Даже несмотря на комиссию – это удобно. Пытался вспомнить, как я оплачивал штрафы раньше, но не смог – давно не получал их… Скорее всего, через банкомат или кассу банка.

Прогресс не остановить – без интернет-технологий сложно представить существование современного человека. Поэтому я, когда получил уведомление о штрафе, сразу полез в смартфон – о походе в банк даже и мысли не возникло.

Комментирует шеф-редактор сайта «За рулем» Константин Васильев:

- Аудитория Интернета в развитых странах уже превосходит аудиторию ТВ. А в неразвитых тем более. К примеру, в Индии есть деревни, где нет телевидения вообще, но при этом у каждого второго имеется смартфон. А вскоре он будет у каждого человека на планете. Так что все способы оплаты штрафа, в которых не задействован смартфон, со временем автоматически исчезнут. В первую очередь исчезнут терминалы оплаты и исчезнет необходимость в походах в отделения банков.

Я оплачиваю штрафы в приложении своего банка. Правда, есть нюансы. Например, у некоторых банков за такую операцию могут списать комиссию (все зависит от тарифа и самого банка), если платеж совершен именно в мобильном приложении. При этом такая же операция обойдется бесплатно, если проделать все это через личный кабинет на сайте банка. Так что советую изучить эти два способа применительно к своему банку и выбрать оптимальный.