Зимние шины в подарок при покупке автомобиля онлайн. Что думают автовладельцы?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и Авто Mail.ru продолжают изучать отношение россиян к процессу покупки автомобиля в сети. В рамках подготовки отчета «Онлайн-покупка автомобиля: мнение российских потребителей» был проведен опрос, в котором приняло участие более 2 тыс. респондентов.

Участники отвечали на вопрос: «Что, на ваш взгляд, будет являться привлекательным подарком от дилерского центра при покупке автомобиля онлайн?» и могли выбрать не более трех ответов из предложенных вариантов. Результаты опроса представлены в разбивке по 17 брендам автомобилей, которыми на момент опроса владели респонденты*.

Как оказалось, многие автовладельцы хотели бы получить в подарок от дилера комплект зимних шин. В лидерах рейтинга оказались хозяева BMW – порядка 62% из них считают, что зимние шины стали бы хорошим подарком, если бы они покупали автомобиль через Интернет. Немного от немецкого премиум-бренда отстают марки Chevrolet, Mitsubishi и Renault, у которых одинаковое количество владельцев (порядка 57%) проголосовали за этот вариант подарка. Далее располагаются еще три марки с равным результатом голосов – Ford, LADA, Audi. Почти 56% владельцев таких машин тоже хотели бы получить в качестве подарка зимние шины.

Самыми незаинтересованными в этом оказались владельцы японской Honda – лишь 40% из них хотели бы получить от дилерского центра комплект зимних шин. Немногим больше оказались результаты у Mazda (43%), Skoda и Hyundai (по 46%).

Показатели остальных марок представлены на картинке. Более подробно узнать об отношении россиян к покупке автомобиля онлайн и многом другом, что с этим связано, можно здесь.

* В рейтинг попали марки, по которым было набрано не менее 100 анкет на бренд.