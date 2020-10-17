Россияне рассказали о своем отношении к каршерингу

Тема каршеринга в России с особым интересом вспыхнула весной на фоне разгула в стране коронавирусной инфекции. Обреченная на простои из-за запретов, услуга аренды автомобиля, которая до этого стремительно развивалась в крупных городах, внезапно оказалась под угрозой полного закрытия…

Однако летом запреты сняли, каршерингу вернули возможность получать заказы. Что изменилось в нашем отношении к нему? Этим вопросом задались эксперты агентства «АВТОСТАТ» и «За рулем», проведя совместный онлайн-опрос.

На вопрос «Вы пользуетесь каршерингом?» около 80% респондентов ответили отрицательно. При этом почти половина участников опроса из данной категории (39%) принципиально против этой услуги, а вот другая половина – слишком мало знает о ней («Только узнаю об этом» – 21,1%) или не знает вовсе (19,5%).

Однако более 20% среди опрошенных – а это практически каждый пятый респондент – каршерингом пользуется, но с разной степенью активности. При этом 11,1% из этой категории – пользуются услугой периодически; 7,4% – только если нет возможности доехать в нужную точку на чем-то другом. Постоянных потребителей каршеринговых услуг среди наших участников оказалось всего 2%.

Комментирует обозреватель «За рулем» Михаил Колодочкин:

- Допускаю, что в самой идее каршеринга ничего плохого нет. Но лично меня это явление, преломившееся через призму российской действительности, выводит из себя – и вот почему.

Автомобиль каршеринга – как продажная женщина на улице. Его никто не любит, никто не жалеет. Им брезгливо пользуются те, кому надо удовлетворить свою потребность именно сейчас – побыстрее и подешевле.

Неудивительно, что автомобили каршеринга пользуются популярностью у юных хихикающих особей, получивших неожиданную возможность почувствовать себя полноправными членами общества. Это – своего рода продолжение некогда популярного аттракциона «Сталкивающиеся автомобильчики», на которые полвека назад выстраивались громадные очереди. Но те автомобильчики были предназначены для минутного хулиганства на ограниченной площадке – а вот каршеринг вышел на дороги общего пользования.

Следствие этого – многочисленные правонарушения: от ДТП до переполненных стоянок и дворовых территорий. И сделать с этим, похоже, ничего нельзя. Во всяком случае, на улицах от наездника на такой машине надо держаться подальше. Пацан за рулем еще не дозрел до ответственности за свои поступки и автомобиль в его руках – сродни оружию. И если он захочет нагадить вам, то нагадит. Вы останетесь с разбитым крылом, а ему будет весело.

Это еще не все. Технология каршеринга пока что очень сырая. Типичные ситуации – не открывается, не запирается, не заводится – а у тебя билет на самолет… Но просто плюнуть и уйти нельзя: счетчик уже включен и платить за все придется тебе.

Другая неприятность – типично сегодняшняя, коронавирусная. Кто сидел в этой машинке до тебя – здоровый или больной? Как там насчет масок, перчаток и прочей дезинфекции? Впрочем, тут опять прямая аналогия с дамами легкого поведения…

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