Кто готов к получению автомобиля в формате онлайн?

Современная жизнь все больше подталкивает нас к онлайн-операциям. И дело тут не только в коронавирусной инфекции и минимизации личных контактов. Онлайн в решении бытовых вопросов добавляет нам комфорта и экономит время, которое можно потратить на что-то полезное и приятное. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и Авто Mail.ru решили выяснить, как россияне отнеслись бы к тому, что приобретенные автомобили будут доставлять им на дом, как какая-нибудь пицца или почта. То есть, получать автомобиль без появления в дилерском центре.

В августе 2020 года при подготовке нового отчета «Онлайн-покупка автомобиля: мнение российских потребителей» был проведен совместный опрос, в котором приняли участие более 2 тысяч респондентов, автовладельцы разных марок. Покупка автомобиля была разбита на этапы, а участникам предложили отметить, где они готовы производить те или иные действия в процессе приобретения машины.

Опрос показал, что на финишном этапе - этапе получения автомобиля - достаточно высокий процент респондентов хотели бы перенести эту процедуру из дилерского центра в более удобное для них место. Такое желание высказали почти 60% обладателей Mercedes-Benz, автовладельцы марки лидируют в данном рейтинге. На втором месте - клиенты Audi (42%), на третьем - BMW (38%). Отметим, что тройку лидеров составили исключительно премиум-марки, что, вероятно, говорит о стремлении этой категории автовладельцев (как правило, это обеспеченные деловые люди) к экономии времени.

Еще у семи брендов (Opel, Ford, Mazda, Renault, Mitsubishi, Skoda, Hyundai) число желающих получать автомобили «удалёнкой» превысило треть (более 33%). У марок Volkswagen, Nissan, LADA, KIA, Chevrolet, Toyota - более четверти из числа участников опроса (диапазон от 25 до 33%) также подтвердили желание изменить привычный порядок получения автомобилей.

Опрос показал, что из 17 участников рейтинга* в меньшей степени к «удалёнке» стремятся владельцы Honda (17%), лишь каждый шестой.

* В рейтинг попали марки, по которым была набрана репрезентативная выборка – не менее 100 анкет на бренд.

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