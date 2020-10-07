Лидеры и аутсайдеры авторынка РФ за 9 месяцев 2020 года

В январе – сентябре нынешнего года в нашей стране было реализовано почти 1,1 млн новых легковых автомобилей и LCV (по данным АЕБ). Это на 13,9% меньше, чем за тот же период 2019 года.

Лидерство на российском рынке традиционно удерживает отечественная марка LADA – за 9 месяцев ее продажи составили 227,7 тыс. единиц, снизившись на 14,2%. Таким образом, ее доля оказалась равной 20,8%. Далее в рейтинге следуют корейские бренды KIA (139,5 тыс. шт.) и Hyundai (114 тыс. шт.), оба также демонстрируют падение (на 17 и 14% соответственно). В ТОП-10 марок почти все показывают рыночное падение, исключение составила только Skoda, продажи которой выросли на 6%.

В модельной структуре российского рынка первые две строчки занимают представители LADA. Лидером остается Granta – за девять месяцев она разошлась тиражом более 84,4 тыс. единиц, что на 13% меньше, чем год назад. На втором месте – Vesta, продажи которой сократились на 13,2% до 72,5 тыс. машин. Звание лучшей иномарки по-прежнему сохраняет KIA Rio – в январе-сентябре реализация автомобилей этого семейства составила 58,7 тыс. единиц (-15,4%). В первой пятерке также оказались кроссовер Hyundai Creta (52,1 тыс. шт.; +0,2%) и седан Volkswagen Polo (41,6 тыс. шт.; -1,8%).

Наилучшую динамику продаж показывает новый кроссовер Toyota RAV4, находящийся на 7-й позиции рейтинга. Несмотря на общее падение рынка, его реализация выросла на 22,5% и превысила 26 тыс. штук. Эксперты отмечают, что в ТОП-20 всего три модели показывают положительную динамику: помимо Toyota RAV4, это Skoda Octavia (+4,8%) и Hyundai Creta (+0,2%). Остальные 16 (новичок Skoda Rapid нового поколения - не в счет) ушли «в минус», а самое глубокое падение зафиксировано у Renault Kaptur (-29,1%).

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