Как выбор цвета без доплаты может привлечь к онлайн-покупке автомобиля?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и Авто Mail.ru продолжают выяснять отношение россиян к процессу покупки автомобиля онлайн. Так, при подготовке нового отчета «Онлайн-покупка автомобиля: мнение российских потребителей» в августе 2020 года был проведен совместный опрос (более 2 тысяч респондентов), в ходе которого задавался вопрос: «Что для вас послужило бы решающим фактором для приобретения автомобиля онлайн?». Из предложенных вариантов ответа можно было выбрать не более трех. Результаты опроса представлены в разбивке по 17 брендам автомобилей, которыми на момент опроса владели респонденты*. Как оказалось, одним из решающих факторов для онлайн-покупки автомобиля, по мнению участников опроса, является выбор его цвета, но без доплаты.

В лидерах тут оказались автовладельцы Toyota – более 30% таковых подтвердили, что возможность выбрать цвет машины без дополнительных финансовых вложений могла бы подтолкнуть их к совершению покупки через Интернет. Того же желает почти каждый четвертый владелец LADA (28,1%), Renault (27,4%), Mazda (25,6%), Mitsubishi (25,5%), Audi (23,7%) и Honda (23,3%). Довольно высокий процент тех, кого подобный «бонус» мог бы сподвигнуть к покупке машины онлайн, показали также Ford (21%), BMW (20,5%) и Nissan (20%). У этих брендов готовность изменить привычный механизм покупки автомобиля высказал практически каждый пятый. Отметим, что среди вышеперечисленных марок есть как массовые, так и премиальные (Audi, BMW).

Что касается владельцев оставшихся семи брендов, попавших в нашу выборку (Hyundai, KIA, Opel, Volkswagen, Chevrolet, Skoda, Mercedes-Benz), то очевидно, что для них возможность выбора цвета без доплаты в меньшей степени влияет на принятие решения об онлайн-покупке машины (менее 20%). Так, среди тех, кто ездит на автомобилях Mercedes-Benz, указанная опция смогла бы привлечь к онлайну лишь каждого десятого, что является самым низким показателем среди опрошенных.

Более подробно узнать об отношении россиян к покупке автомобилей онлайн и многом другом, что с этим связано, можно в новом отчете «Онлайн-покупка автомобиля: мнение российских потребителей», подготовленном специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ».

* В рейтинг попали марки, по которым была набрана репрезентативная выборка – не менее 100 анкет на бренд.