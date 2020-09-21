Как россияне оценивают «КАСКО в подарок» при онлайн-покупке автомобиля?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и Авто Mail.ru решили выяснить отношение покупателей к процессу покупки автомобиля онлайн. В ходе совместного опроса, в котором приняло участие более 2 тыс. респондентов, участникам задавался вопрос: «Что, на ваш взгляд, будет являться самым привлекательным подарком от дилерского центра при покупке автомобиля онлайн?». Из предложенных вариантов ответа можно было выбрать не более трех. Результаты опроса представлены в разбивке по 17 брендам автомобилей, которыми на момент опроса владели респонденты*. Как оказалось, самым лучшим подарком от дилера при онлайн-покупке автомобиля, по мнению участников опроса, стал бы полис КАСКО.

В лидерах рейтинга оказались автовладельцы Audi – 72% таковых считает, что именно полис КАСКО стал бы лучшим подарком, если бы они покупали автомобиль через Интернет. Немного отстают от немецкого премиум-бренда японские Mitsubishi и Honda (71,7% и 70% соответственно). Далее располагаются еще две марки из Страны Восходящего солнца – Mazda и Nissan. Почти 65% владельцев таких машин тоже склоняются к полису КАСКО в качестве подарка.

На обратном «полюсе» нашего рейтинга оказался немецкий BMW – лишь 43,6% обладателей машин этого бренда при покупке онлайн хотели бы получить «КАСКО в подарок». Немногим больше оказались результаты, полученные в ходе опроса, у Renault (45,2%), Toyota (47,7%) и Skoda (48,9%). Показатели остальных марок представлены на картинке.

Более подробно узнать об отношении россиян к покупке автомобиля онлайн и многом другом, что с этим связано, можно в новом отчете «Онлайн-покупка автомобиля: мнение российских потребителей», подготовленном специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ».

* В рейтинг попали марки, по которым была набрана репрезентативная выборка – не менее 100 анкет на бренд.