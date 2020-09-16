Динамика продаж автомобилей по сегментам в августе 2020 года

В последний месяц лета продажи новых легковых автомобилей в России составили около 136 тыс. единиц, что на 1% больше по сравнению с результатом годичной давности. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что положительная динамика зафиксирована только в трех сегментах, среди которых два крупнейших – B и SUV (на их долю приходится более 85% всего рынка).

Больше всего в нашей стране продается автомобилей сегмента SUV – в августе было реализовано более 65 тыс. новых кроссоверов и внедорожников, что на 2,3% больше, чем год назад. Таким образом, на долю SUV в прошлом месяце пришлось 48% от общего объема реализации. Лидерство среди моделей здесь по-прежнему удерживает Hyundai Creta, а в первую тройку по итогам августа попали еще Volkswagen Tiguan и Renault Duster.

Реализация автомобилей сегмента В выросла еще сильнее – на 4,4% до 51 тыс. единиц. В августе их доля составила около 38% рынка. Здесь тоже бестселлер остается неизменным – LADA Granta. Впрочем, и остальные участники ТОП-3 остались на своих позициях: LADA Vesta – вторая, KIA Rio – третья.

Доля каждого из оставшихся сегментов составляет менее 5%, а среди них рыночный рост наблюдается только у купе и кабриолетов – в августе продажи таких машин подскочили на треть. Остальные же демонстрируют падение. Более наглядно это представлено на картинке.

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