Соотношение первичного и вторичного авторынков в январе-июле 2020 года

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка легковых автомобилей в России по итогам января-июля 2020 года. Данное исследование охватывало первичный и вторичный рынки и позволило установить соотношение между новыми и подержанными легковыми автомобилями.

Согласно полученным результатам, всего за 7 месяцев нынешнего года в нашей стране было реализовано 754,8 тыс. новых легковых автомобилей и перепродано (перерегистрировано) 2 млн 742,1 тыс. автомобилей с пробегом. Таким образом, соотношение между рынками в среднем составило 1 новый автомобиль к 3,6 подержанным.

Однако если посмотреть на эти рынки с более глубокой детализацией, с разбивкой по месяцам - очевидно, что данная пропорция от месяца к месяцу менялась. Так, наименьшее соотношение между первичным и вторичным рынками (1:2,7) отмечалось в марте 2020 года, накануне ввода в стране режима «самоизоляции» в связи с коронавирусной инфекцией. Оба рынка тогда находились на стадии роста.

В апреле и мае, когда в большинстве регионов официальные дилерские центры были закрыты или лишь в «удаленном» формате выдавали заказанные по интернету автомобили, это соотношение изменилось: на инфографике видно, что оно заметно выросло (1:4,6 - 1:4,9), то есть, фактически на каждые 5 зарегистрированных автомобилей с пробегом приходился только 1 новый.

По мере улучшения ситуации с продажами автомобилей (оба рынка после весеннего провала начали расти на отложенном спросе), соотношение между новыми и подержанными машинами практически вернулось к тому состоянию, в котором оно было на начало года.

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