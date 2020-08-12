Рынок легковых автомобилей с пробегом в июле 2020 года

12 августа 2020 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июле 2020 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 560,6 тыс. единиц. Это на 13,8% больше, чем год назад.

Первенство на вторичном рынке страны по-прежнему принадлежит отечественной марке LADA, на долю которой пришлось около 23% от общего объема. В количественном выражении это составило 126,8 тыс. штук, что на 3,6% больше результата годичной давности.

На втором месте в данном рейтинге (и на первом среди иномарок) остается японская Toyota, объем перепродаж которой в прошлом месяце составил 62 тыс. экземпляров (+13,4%). Третьим стал корейский бренд Hyundai, который продемонстрировал рост на 25,7% до 32,6 тыс. единиц. В ТОП-5 также вошли японская марка Nissan (32,4 тыс. шт.; +17,1%) и корейская KIA (32,3 тыс. шт.), показавшая самый высокий в десятке лидеров рост (+32%).

Эксперты отмечают, что буквально все бренды, вошедшие в первую десятку, по итогам июля демонстрируют положительную динамику вторичного рынка, причем у 8 из 10 марок она выражена двузначными числами.

Самой популярной моделью российского вторичного рынка в июле 2020 года стал Ford Focus. Объем его перепродаж составил 13,3 тыс. экземпляров (+6,4%). Немного отстал от него Hyundai Solaris с результатом 12,7 тыс. единиц (+25,8%). Третью строчку тоже занял «иностранец» – KIA Rio, объем вторичного рынка которого вырос на 32,7% до 12,6 тыс. машин. Замыкают первую пятерку LADA 2114 (12,1 тыс. шт.; -2,5%) и Toyota Corolla (10,6 тыс. шт.; +7,5%).

Большинство моделей-лидеров (8 из 10) по итогам июля показывают рост и только две находятся «в минусе» – LADA 2114 (-2,5%) и LADA 2107 (-6,2%).

Отметим также, что по итогам семи месяцев 2020 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 2 млн 742,1 тыс. единиц. Это на 8,5% меньше, чем в январе – июле 2019 года.

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В ИЮЛЕ 2020 ГОДА (шт.)