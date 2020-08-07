Динамика российского авторынка по месяцам: в июле – рост!

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ по итогам июля впервые за последние 4 месяца показали рост. Так, во второй летний месяц, по данным АЕБ, было реализовано почти 142 тыс. машин – на 7% больше, чем в июле 2019-го.

Напомним, что последний раз положительная динамика рынка была зафиксирована в марте (+4%). Тогда же был отмечен и максимальный результат продаж – 162,3 тыс. единиц. Весь 2-й квартал рынок падал – на фоне пандемии коронавируса и последовавших ограничительных мер на работу авторитейлеров. Наиболее ощутимо это выглядело в апреле, когда продажи машин рухнули на 72%...

По мере снятия ограничений ситуация стала улучшаться: с каждым месяцем показатель падения рынка снижался, а в июле он и вовсе вышел «в плюс». При этом и объемы реализации (по отношению к предыдущему месяцу) постоянно растут. К примеру, с апреля по июль ежемесячный объем продаж увеличился более чем в 3,5 раза.

Впрочем, если рассматривать статистику за 7 месяцев нынешнего года, то последствия обрушения во 2-м квартале еще не преодолены: за этот период рынок просел на 19% (до 742,7 тыс. шт.). Лидером тут по-прежнему является отечественная марка LADA, на долю которой приходится более 22%. А среди моделей первенство удерживает LADA Granta с долей, превышающей 8%.

Какие еще автомобили могут появиться на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».