Лидеры и аутсайдеры авторынка РФ в 1 полугодии 2020 года

В январе – июне нынешнего года в нашей стране было реализовано почти 636 тыс. новых легковых автомобилей и LCV (по данным АЕБ). Это на 23,3% меньше, чем за тот же период 2019 года.

Лидерство на российском рынке традиционно удерживает отечественная марка LADA – в 1 полугодии ее продажи составили 132,6 тыс. единиц, снизившись на 23,9%. Таким образом, ее доля оказалась равной 20,8%. Далее в рейтинге следуют корейские бренды KIA (81,2 тыс. шт.) и Hyundai (63,9 тыс. шт.), оба демонстрирующие падение (более 27,2%). В ТОП-10 марок все, без исключения, показывают рыночное падение, при этом наибольшее – у корейского Hyundai (-27,5%).

В модельной структуре российского рынка первые две строчки занимают представители LADA. Лидером остается Granta – за шесть месяцев она разошлась тиражом в почти 50 тыс. единиц, что на 22% меньше, чем год назад. На втором месте – Vesta, продажи которой сократились на 23,6% до 42,6 тыс. машин. Звание лучшей иномарки по-прежнему сохраняет KIA Rio – в 1 полугодии реализация автомобилей этого семейства составила 36,2 тыс. единиц (-23,8%). В первой пятерке также оказались кроссовер Hyundai Creta (29,6 тыс. шт.; -14,7%) и седан Volkswagen Polo (21,3 тыс. шт.; -23,3%).

Наилучшую динамику продаж показывает новый кроссовер Toyota RAV4, находящийся на 7-й позиции рейтинга. Несмотря на общее падение рынка, его продажи выросли на 20,9% до 16,1 тыс. штук. Эксперты отмечают, что эта модель оказалась единственной в ТОП-20, которая показывает положительную динамику. Остальные 19 ушли "в минус", а самое глубокое падение зафиксировано у Skoda Rapid (-48,6%).

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