За что автовладельцы ценят FELIX?

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2020. Автомобильные антифризы: мнение автовладельцев (вторая волна)»* решили оценить предпочтения российских автолюбителей в выборе антифризов для легковых автомобилей. По результатам опроса самым покупаемым брендом антифриза стал FELIX.

Как показали результаты проведенного исследования, его используют 17% участников онлайн-опроса (т.е. почти каждый пятый) и он имеет достаточно высокий индекс NPS - 40%. Автовладельцы, которые используют данную марку, пояснили, что главным преимуществом антифриза Felix они считают качество (так ответили более 39% респондентов). При этом 35% отметили, что его легко найти в продаже. Еще 23% ответили, что предпочитают пользоваться продуктами данного бренда, основываясь на личном опыте, связанном с эксплуатацией автомобиля.

На вопрос: «Какие бренды вы готовы рассмотреть для следующей покупки?», подавляющее большинство из тех, кто пользуется данной маркой, подтвердили, что снова готовы выбрать FELIX (87,9%). В качестве альтернативы они готовы рассмотреть некоторые другие марки, но уже в меньшей степени: SINTEC (13,5%), Castrol (9,8%), Mobil (9,8%) и Лукойл (9,2%).

* Данное исследование проводилось путем онлайн-опроса в мае 2020 года, в нем приняли участие более 3200 владельцев автомобилей.