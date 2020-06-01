Какие модели сегмента SUV(B) покупают россияне? | АВТОСТАТ

Какие модели сегмента SUV(B) покупают россияне?

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Какие модели сегмента SUV(B) покупают россияне?
Кроссоверы сегмента SUV C: выбор российских автовладельцев
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам января – апреля 2020 года объем российского рынка* новых кроссоверов и внедорожников сегмента В составил 55 тыс. экземпляров, что эквивалентно 26% от общего количества покупок SUV.

Самой популярной моделью сегмента SUV (B) является Hyundai Creta – обладателями этого кроссовера за указанный период стали 21,2 тыс. россиян. Таким образом, на долю Creta пришлось почти 39% в сегменте SUV (B). При этом минимальная цена данной модели 957 тыс. рублей.

Следующие три участника нашего рейтинга тоже укладываются в диапазон «до 1 млн рублей». На втором месте расположился кроссовер Renault Duster (8,7 тыс. шт.; доля – 15,7%), на третьем – внедорожник LADA 4x4 (8,2 тыс. шт.; доля – 14,8%). Их начальные цены составляют 777 тыс. и 566,9 тыс. рублей соответственно. Доля каждой из оставшихся моделей оказывается менее 10%.

Четвертую позицию занимает внедорожник Chevrolet Niva (5 тыс. шт.) с ценой от 686 тыс. рублей. Замыкает пятерку самых востребованных моделей SUV(B) KIA Soul (3,8 тыс. шт.), минимальная цена которой перешагнула за планку в 1 млн рублей. Немного уступает ей Nissan Terrano с результатом 3,4 тыс. единиц и начальной ценой 1 млн 021 тыс. рублей.

Далее в нашем ТОП-10 оказываются более дорогие кроссоверы, среди которых есть и дебютант рынка – Skoda Karoq (его продажи стартовали лишь в феврале). А последним тут финиширует MINI Countryman, цена которого в салонах дилеров начинается с отметки 2 млн рублей.

Какие еще модели сегмента SUV (B) могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

* Данные по рынку подготовлены на основе регистраций в ГИБДД; сюда не входят автомобили силовых ведомств и дипломатических служб, а также регистрации машин на территории Крыма.

, источник: АВТОСТАТ

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