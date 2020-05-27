Как владельцы Hyundai Elantra оценивают свой автомобиль?

В апреле 2020 года специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и «Hyundai Elantra и Hyundai i30 Клуб Россия» провели онлайн-опрос более 200 владельцев автомобилей Hyundai Elantra. В ходе этого опроса респонденты рассказали, почему выбрали эту модель, каковы ее потребительские свойства, и как владельцы стали относиться к машине в условиях эксплуатации.

На этапе выбора модели большинство участников опроса (21,3%) в качестве альтернативы Elantra рассматривали седан KIA Cerato. Примерно каждый восьмой (13,3%) задумывался о покупке Skoda Octavia, а некоторые признались, что могли бы выбрать Toyota Corolla (9,0%), Ford Focus (8,5%) или KIA Ceed (8,0%).

При этом свой окончательный выбор 89% опрошенных сделали из-за оптимального соотношения цена/качество. Внешний вид оказался решающим фактором для 77% респондентов, а 70% отметили, что важную роль при выборе сыграла доступность обслуживания/ремонта.

Что касается конкурентных преимуществ, то по мнению участников опроса, главными «плюсами» Hyundai Elantra являются его надежность (29,7%), стильный дизайн (22,1%) и экономичность (16,9%).

В тоже время, более трети автовладельцев в качестве недостатков указали шумоизоляцию (34,3%), а примерно каждый четвертый пожаловался на подвеску (14,0%) или лакокрасочное покрытие (10,5%).

Несмотря на это, владельцы Elantra любят свой автомобиль, и 67% готовы к повторной покупке автомобиля Hyundai. А почти половина (49%) признались, что придумывают своему автомобилю ласковые прозвища. Самые популярные из них – «Эллочка» или «Элла», а самые редкие – «Элеонора» и «Лялька».

В каких городах есть дилерские центры Hyundai, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».