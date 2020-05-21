ТОП-10 марок по доле гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование «Сервисный парк гарантийных и постгарантийных автомобилей». В результате данного исследования было установлено, что 11,4% легковых автомобилей в России (по состоянию на 1 января 2020 года) еще имеют гарантийный срок*.

В зависимости от марки автомобилей этот показатель разительно отличается. Так, у тех брендов, которые обосновались на российском рынке недавно, доля гарантийных машин превышает половину парка. Это целый ряд «китайцев», узбекский Ravon, японский Datsun… При этом у премиального Genesis данный показатель равен 100%, т.к. продажи автомобилей под этим брендом в нашей стране начались только в 2017 году.

Также обращает на себя внимание заметная доля гарантийных машин у корейских KIA и Hyundai, которые уже давно присутствуют в России. Дело в том, что эти марки на протяжении последнего десятилетия стабильно входят в ТОП-5 лидеров рынка, постоянно пополняя свои парки большим количеством новых автомобилей.

Постгарантийных автомобилей в РФ насчитывается в количестве, примерно равном 39,5 млн штук (88,6% от всего парка). Его основу образуют бренды, парк которых сформировался довольно давно. К примеру, здесь есть японские марки, подержанные автомобили которых в больших объемах начали ввозиться в Россию после распада СССР.

Сюда же относятся и те марки, продажи которых за последние несколько лет заметно упали, а значит, их парки стали меньше обновляться за счет новых автомобилей.

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* Наличие гарантии определялось исключительно по признаку времени и не учитывало пробег автомобиля (в такси, каршеринге, корпоративных парках или в личном бизнесе дата окончания гарантии может наступить ранее указанного гарантийного срока по времени).

Примечание: для исследования были отобраны марки, парк которых превышает 4 тыс. единиц, с официальными продажами на протяжении трех последних лет.