Рынок автомобилей с пробегом: минимум за последние 10 лет? | АВТОСТАТ

Рынок автомобилей с пробегом: минимум за последние 10 лет?

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Рынок автомобилей с пробегом: минимум за последние 10 лет?
AUTOSTAT PRICE BOOK - справочник цен на автомобили с пробегом
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Объем рынка легковых автомобилей с пробегом в нынешнем году может достичь наименьшего показателя за последние 10 лет. Такой прогноз озвучили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе онлайн-конференции «AUTOSTAT Analytic Day: прогноз авторынка 2020 в условиях неопределенности».

По мнению экспертов агентства, падение на вторичном рынке может составить от 15% до 30%, а его объем будет находиться в интервале 3,78 – 4,59 млн единиц. Напомним, что за последнее десятилетие наименьший показатель рынка подержанных машин был зафиксирован в 2011 году – 4,85 млн штук. Впрочем, за последующие 4 года рынок постоянно рос и уже в 2014 году достиг своего исторического максимума – 6,1 млн единиц.

Более подробная информация о тенденциях развития российского авторынка содержится здесь.

, источник: АВТОСТАТ

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