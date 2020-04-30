Lexus – лидер среди брендов по удовлетворенности компетентностью на сервисе дилера

В рамках подготовки маркетингового отчета «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Новые автомобили: мнения автовладельцев» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, насколько автовладельцы удовлетворены технической компетентностью консультантов сервиса в официальных дилерских центрах.

С этой целью в ноябре 2019 года был проведен онлайн-опрос, в котором приняли участие более 3000 автовладельцев 30 самых популярных марок в рейтинге российских продаж (не менее 100 анкет на марку).

Согласно результатам проведенного опроса, наибольший индекс удовлетворенности в отношении технической компетентности персонала сервиса оказался у японского премиум-бренда Lexus (86,9 балла).

С отставанием от лидера более чем на 5 баллов второе и третье место заняли тоже премиальные марки – Volvo (81,5 балла) и Infiniti (81,4 балла). Далее следуют четыре представителя массовых брендов – Toyota (79,7 балла), Suzuki (79,4 балла), Subaru (78,9 балла) и Honda (78,1 балла). Премиальный Mercedes-Benz – на восьмой позиции с показателем 77,9 балла. На девятом месте расположилась KIA (77,5 балла). Отметим также BMW и Mazda, имеющие одинаковые результаты (по 76,9 балла).

Как видно, многие автовладельцы удовлетворены технической компетентностью консультантов в сервисных центрах официальных дилеров. Так, средний индекс удовлетворенности составил 71,9 балла, а у 16 из 30 марок результат оказался выше среднего. Отметим, что в тройке аутсайдеров данного рейтинга оказались УАЗ, SsangYong, Lifan. Показатель удовлетворенности по этим брендам был ниже 60 баллов.

Примечание: в исследовании приняло участие более 3000 владельцев автомобилей, которые были куплены новыми. «Индекс удовлетворенности технической компетентностью» является одним из частных показателей общей удовлетворенности обслуживанием на сервисе дилера. Его оценивали по 5-балльной шкале, где 5 баллов – «полностью удовлетворен», а 1 балл – «совершенно не удовлетворен».